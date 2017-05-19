الحريري: واهم من يحلم بمحاربة الإرهاب في ظل بقاء الأسد

قال رئيس وفد #المعارضة_السورية، نصر #الحريري، الجمعة، إنه تمت مناقشة الانتقال السياسي وعقد لقاءات لاستكمال القضايا الدستورية، واصفاً من يحلم بمحاربة الإرهاب في ظل بقاء #النظام_السوري بالواهم. مطالباً بانتقال سياسي في #سوريا تحت مظلة الأمم المتحدة.

وأضاف الحريري في مؤتمر صحافي لوفد المعارضة السورية في ختام مفاوضات #جنيف6 أن جهود محاربة الإرهاب والتدخلات الإيرانية تصب في مصلحة الشعب السوري. مشيراً إلى أن إيران دولة مارقة وميليشياتها تنفذ مجازر بحق السوريين، مطالباً في الوقت ذاته بمحاسبة إيران على جرائم الحرب التي تمارسها في سوريا.

وأردف الحريري قائلاً إن النظام ليس لديه أي جدية في الوصول إلى حل سياسي، لافتاً إلى أن وفد المعارضة تقدم بمذكرة حول عمليات التغيير الديمغرافي التي ينفذها النظام، كما كشف عن معلومات تفيد أن نظام الأسد أقام محرقة جثث أخرى في مقر المخابرات الجوية بحلب، وأن جرائم داعش مستمرة وتتم بالتنسيق مع النظام.