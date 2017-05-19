النظام السوري يقر بضربة التحالف.. وروسيا تندد

إعترف النظام السوري الجمعة باستهداف الضربة الجوية التي وجهها التحالف الدولي بقيادة أميركا الخميس أحد مواقعه قرب الحدود السورية الأردنية.

ونقل التلفزيون السوري التاتبع للنظام عن مصدر عسكري قوله إن الضربة اتي نفذها التحالف على فصيل موال لدمشق أمس أصابت "إحدى نقاطنا العسكرية".

وأضاف المصدر أن الضربات الجوية مساء الخميس أسفرت عن مقتل عدة أشخاص وتسببت في أضرار مادية، قائلاً إن هذا يعرقل مساعي النظامالسوري وحلفائه لمحاربة تنظيم داعش، بحسب زعمه

في المقابل، دانت روسيا تلك الضربات، واصفة إياها بغير المقبولة . ونقلت وكالات أنباء روسية عن نائب وزير الخارجية غينادي غاتيلوف قوله الجمعة إن "الضربة العسكرية الأميركية ضد فصيل متحالف مع النظام السوري غير مقبولة، وقد أصابت مدنيين."



وذكر غاتيلوف الذي أفادت الوكالات بأنه كان يتحدث في #جنيف أن الضربة الأميركية انتهكت سيادة سوريا ولن تفيد المساعي لإيجاد حل سياسي للصراع هناك.

وأضاف أن تلك الضربات أصابت مدنيين في سوريا.

يذكر أن #وزير_الدفاع_الأميركي، جيمس #ماتيس، كان علق مساء الخميس على تلك الضربات التي وجهتها أميركا لموكب عسكري قرب المثلث الحدودي مع العراق والأردن، قائلاً إن بلاده لن تزيد دورها في الحرب السورية لكنها ستدافع عن قواتها.

وكان مسؤول أميركي أكد في وقت سابق الخميس شنَّ قوات أميركية غارات على موكب عسكري لميليشيات موالية للأسد، قرب المثلث الحدودي مع العراق والأردن.



