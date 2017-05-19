مصادر روسية: آلية دي ميستورا ستُطبق رغم التحفظات

في آخر التطورات السياسية التي تشهدها أروقة المباحثات السورية الجارية الجمعة في جنيف لليوم الرابع على التوالي، نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن مصدر وصفته بأنه قريب من المفاوضات في جنيف، أن الآلية التي أعلنها المبعوث الأممي ستيفان #دي_ميستورا في بداية الجولة السادسة من المفاوضات(التي انطلقت يوم الثلاثاء الماضي) ستطبق برغم التحفظات التي برزت لدى بعض الأطراف.

وأضاف المصدر أن دي ميستورا دعا الأطراف الى عقد اجتماع تشاوري على مستوى الخبراء، ضم ممثلين عن النظام والمعارضة ومراقبين من روسيا ومصر والأمم المتحدة, لكنّ الاجتماع كان غير مباشر.

وشدد المصدر على أن آلية دي ميستورا سوف تعمل خلال اجتماعات جنيف فقط، خلافاً لما قيل بأنها ستتحول آلية دائمة خلال الاجتماعات والمناقشات.

يذكر أن دي ميستورا كان قدم الثلاثاء اقتراحاً لتشكيل آلية دستورية أو لجنة تضع الدستور، إلأا أن هذا المقترح لاقى انتقادات واسعة من قبل المعارضة السورية التي اعتبرته غامضاً ناهيك عن أنه لم يكن مدرجاً على جدول الأعمال.