موسكو: قمة روسية خليجية قبل نهاية العام

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل #بوغدانوف أن روسيا ودول الخليج ستعقد لقاء على مستوى القمة قبل نهاية العام الجاري.

وقال : "أمامنا اتصالات مهمة للغاية في القريب العاجل. ونجري التحضيرات ليس لاتصالات ثنائية فحسب، بل ومتعددة الأطراف على مستوى القمة بين روسيا والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي"، بحسب ما أوردت وكالة تاس الروسية.

أما على صعيد الملف السوري ومباحثات #جنيف6 ، فأكد أن #موسكو تؤيد فكرة المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان #دي_ميستورا ، بشأن إنشاء آلية تشاورية حول الدستور السوري الجديد. وأضاف: "ندعم إحراز تقدم على أي مقطع من هذا الطريق الهائل إلى تسوية الأزمة السورية".

