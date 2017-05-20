تركيا ستعلن ولادة "جيش سوري حر" جديد قريبا

كشفت مصادر عسكرية تركية "للأناضول" أن قوات من الجيش الحر تخضع لدورات عسكرية مكثفة، من قبل القوات المسلحة التركية، وذلك منذ إعلان انتهاء عملية درع الفرات، في مارس الماضي.

وبحسب معلومات حصلت عليها الأناضول من مصادر عسكرية، فإن الجيش التركي أقام معسكرات تدريبية شمال سوريا، بالقرب من الحدود مع تركيا.

وأشارت المصادر أن التدريب يشمل استخدام مختلِفِ أنواع الأسلحة، والتدربيات البدنية.. كما تضمّ أفراداً جدداً وسابقين في الجيش الحر، على حد سواء.

وبالتالي أكدت المصادر أنّ جيشًا سوريًا حرًا جديدًا يولد في هذه المعسكرات وستظهر قدراته الجديدة عقب التدريبات، في العمليات المحتملة في سوريا.



