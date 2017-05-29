محادثات بين أميركا وروسيا حول منطقة آمنة في جنوب سوريا

ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن مسؤولين أميركيين وروساً سيستأنفون بعد أيام محادثات عسكرية ودبلوماسية في #عمان، لإقامة منطقة آمنة جنوب سوريا، وفقاً لقناة "الحدث"، الاثنين.

وتتناول المحادثات المقبلة مساحة المنطقة الآمنة والمجلس المحلي والمراقبين والمساعدات الإنسانية، إضافة إلى اشتراط واشنطن رفض أي وجود لميليشيات #إيران في المنطقة الممتدة من القنيطرة في الجولان إلى درعا وريف السويداء، وصولاً إلى التنف، مع احتمال قبول وجود رمزي للنظام على معبر نصيب مع الأردن، بحسب مسؤول غربي.

وأضاف المسؤول أن واشنطن التي أبلغت #موسكو قبولها بدور روسي في سوريا مقابل خروج #الحرس_الثوري، أرادت اختبار موسكو من بوابة جنوب سوريا.

وقال إن التحركات الأميركية جميعاً ترمي إلى اختراق #الهلال_الإيراني ومنع حصول رابط من #إيران إلى #العراق و #سوريا وميليشيات حزب الله وإنشاء طهران ممر بري إلى البحر المتوسط.