أردوغان: لن نسمح بقيام "دولة إرهابية" على حدود تركيا

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن بلاده لن تسكت إزاء محاولات إقامة ما وصفها بـ "دولة إرهابية" على حدودها مع سوريا.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي صباح" التركية فإن أردوغان أكد أن بلاده لن تتردد في الرد على أي هجوم أو تهديد لأراضيها ينطلق من الأراضي السورية.

وكانت أنقرة قد اعتبرت تقديم واشنطن أسلحة لقوات سوريا الديمقراطية بأمر بالغ الخطورة.

ويعمل الأميركيون على تطمين الأتراك وتبديد مخاوفهم من هذه الخطوة التي وصفتها أنقرة بالخطيرة جدا، كالتالي:

(1) أي سلاح يتم تقديمه سوف يسجل برقمه التسلسلي.

(2) سوف يتم تعداد السلاح ومراقبة استخدامه.

(3) الشفافية في نوعية الأسلحة التي سيتم تقديمها.

(4) الولايات المتحدة ستقدم أسلحة مضادة للدروع فقط عندما تقترب القوات من الرقة لأنهم سيصبحون هدفاً لسيارات "داعش" المفخخة

(5) إلى جانب تقديم صواريخ تاو بالاضافة الى العربات وبنادق آي-كاي 47 وبنادق أخرى من عيارات أقل.



وبالموازاة مع هذه التطمينات العسكرية هناك تطمينات أيضاً بأنّ الأكراد سينسحبون إلى شرق الفرات بعد عملية الرقة وأنّ الرقة سيعود إليها سكانُها الأصليون من العرب.

فالمخاوف التركية المرتبطة بهذا الشق:

(1) لأنّ الأتراك يؤكدون أن قوات سوريا الديمقراطية مرتبطة بقوات الحماية الكردية التي تعتبرها أنقرة رهابية.

ثانيا: لأن تسليح هذه القوات سيؤثّر على القدرات العسكرية للأكراد ضد تركيا.

ثالثاً: لأنّ المعراك القائمة قد تتيح للأكراد بإقامة دولة مستقلة قرب الحدود التركية.



ويبدو أن الأخذ والرد بين واشنطن وأنقرة حول عملية الرقة وقرار تسليح الأكراد يطول ويتواصل.

ويتساءل مراقبون ان كانت ستتمكن واشنطن من تبديد مخاوف الأتراك وستقبل أنقرة بالتطمينات الأميركية أم أنّ منحى التوتر بالعلاقات سيزداد تصعيدا وتعقيدا.