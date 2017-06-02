اشتباكات عنيفة بين داعش وقوات النخبة المعارضة شرق الرقة

تشهد مدينة الرقة اشتباكات عنيفة بين قوات النخبة السورية المعارضة المدعومة من قبل التحالف الدولي من جانب، وعناصر تنظيم داعش



وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الاشتباكات تتركز في المنطقة الواقعة بين قرية رقة سمرا والمدخل الشرقي لمدينة الرقة. حيث نفذ عناصرُ التنظيم هجماتٍ معاكسة ضد قوات النخبة عبر سلسلة من العمليات الانتحاريه بهدف المحافظة على خطوط دفاعه عند المدخل الشرقي للمدينة.

