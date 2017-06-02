البنتاغون يخصص أكثر من مليار لتدريب قوات عراقية وسورية

كشفت وكالة الأناضول عن وثيقة لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" عن تخصيص نحو ملياري مليار و769 مليون دولار لتدريب وتجهيز قوات عراقية وسورية، في إطار ميزانية الوزارة لعام 2018

وبحسب الوثيقة .. فإن المبلغَ سيخصصُ من ميزانيةِ العملياتِ الخارجيةِ للبنتاغون و التي تبلغُ 64 مليارَ دولار .. ميزانية العمليات الخارجية للبنتاغون تبلغ 64 مليار دولار

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ووفقا للوثيقة فإن البنتاغون خصصَ ملياراً 769 مليونَ دولار لتدريب القوات العراقية وسورية .. مليار 769 مليون دولار لتدريب قوات عراقية وسورية

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منها ملياراً و 269 مليونَ دولار ستذهب لتدريبِ القواتِ العراقية وحدها ... ملياراً و269 مليون دولار لتدريب القوات العراقية

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أما 500 مليونَ دولار ستخصصُ لتدريبِ وتقديمِ الدعمِ العسكري للقواتِ السورية التي تدعمُها واشنطن ... 500 مليون دولار لتدريب القوات السورية المعارضة

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الوثيقةُ أشارت أيضا إلى أن واشنطن قامت بتدريبِ أكثرَ من 25 ألف مقاتلٍ في سوريا لمحاربةِ تنظيمِ داعش واشنطن دربت 25 ألف مقاتل في سوريا

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ويهدفُ البنتاغون الى تدريبِ خمسةِ آلافٍ آخرين في إطارِ الميزانيةِ الجديدة ... الميزانية الجديدة تهدف لتدريب 5 الاف مقاتل

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وتفيدُ الوثيقةُ أيضا الى تخصيصِ 393 مليونَ دولار للسلاحِ والمعدات ...التي تشملُ الاسلحةَ الثقيلةَ والخفيفةَ مثل مضاداتِ الدروع وقاذفاتِ الصواريخ ... 393 مليون دولار للسلاح والمعدات

وتلكَ الامتيازات .. ستحصلُ عليها المعارضةُ المسلحة التي خضعت للفحص بحسبِ ما أطلقَ عليها في الوثيقة ..

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ويثير مصطلح الجماعات التي خضعت للفحص غموضا حول ما إذا كان المقصودَ به قواتُ سوريا الديمقراطية التي تلقت في الفترةِ الاخيرة دعما عسكريا ولوجستيا من واشنطن لمحاربة تنظيم داعش في الرقة ... او جماعات أخرى ..

