البنتاغون يعترف بمقتل 484 مدنياً في العراق وسوريا

أعلن الجيش الأميركي في بيان الجمعة إن 484 مدنياً على الأقل قتلوا على الأرجح في ضربات للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش في #العراق و #سوريا منذ بدء الحملة في عام 2014.



وتشير الأرقام الذي يعلنها التحالف شهريا، وهي أقل من تقديرات جماعات غير حكومية مثل إير وورز، إلى زيادة 132 حالة وفاة بين المدنيين في تقرير سابق نشر يوم 30 ا أبريل.



ونفى #التحالف تخفيف المعايير المعنية بحماية المدنيين. وقال إن ارتفاع العدد يرجع في جانب منه إلى زيادة في وتيرة العمليات في مناطق حضرية كثيفة السكان.

