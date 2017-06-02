التحالف يعزز قواته في التنف على الحدود السورية العراقية

اعلن متحدث عسكري اميركي ان التحالف الدولي ضد تنظيم #داعش عزز مواقعه في التنف السورية في مواجهة "تهديد" القوات الموالية للنظام الموجودةِ على مقربة من المدينة المذكورة ...



وأشار المتحدث باسم التحالف الكولونيل "راين ديلون" ان التحالف كثف من وجوده في التنف منذ أن بدأت القواتُ الموالية للنظام بالهجوم على المناطق المحيطة مشيرا الى أن قوات التحالف على استعداد للتصدي لاي نوع من التهديد تشكله تلك القوات. وأضاف أيضا ان نحو مئتي جنديٍ من التحالف والقوات المحلية موجودةٌ حاليا في المنطقة.



