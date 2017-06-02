بوتين: من السهل فصل المعارضة المعتدلة عن الإرهابية

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الجمعة، أن الكثير من الروس يحاربون في صفوف الجماعات الإرهابية في سوريا.

وأضاف في كلمته بالمنتدى الاقتصادي في سان بطرسبرغ "إنه لولا التدخل الخارجي لما تفاقم الوضع في #سوريا ".

وأكد أنه "من السهل فصل المعارضة المعتدلة عن المجموعات الإرهابية".

هذا.. ونفى بوتين مسؤولية الرئيس السوري بشار الأسد عن استخدام الكيمياوي في سوريا.

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن قلقه من احتمال تقسيم سوريا، مشددا على ضرورة أن تصبح مناطقُ خفض التصعيد.



وأوضح بوتين أنه على الرغم من العمل على اقامة مناطقِ خفض التصعيد الا ان هناك تخوفٌ من احتمال تحول تلك المناطق إلى نماذج لتقسيم البلاد في المستقبل، وفق تعبيره.



وشدد بوتين على أن موسكو تأمل ببدء شيء من الحوار أو التفاعل بين تلك المناطق ونظام الاسد.



وأعرب عن ثقته بأن الحوار بين النظام والمعارضة المسلحة أمرٌ ممكن كأمرٍ واقعيٍ في مناطق خفض التصعيد أيضا.



وأكد بوتين تطابقَ مواقفِ روسيا وتركيا في قضايا كثيرةٍ تتعلق بالملف السوري، مبينا أنه "لولا التفاهم التركي الروسي لما كان لوقف النار واتفاق إنشاء مناطق خفض التصعيد أن يتحققا.