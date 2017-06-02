داعش يمنع تقدم المعارضة للرقة بالعمليات الإنتحارية

تشهد مدينة الرقة اشتباكات عنيفة بين قوات النخبة السورية المعارضة المدعومة من قبل التحالف الدولي من جانب، وعناصر تنظيم داعش.



وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الاشتباكات تتركز في المنطقة الواقعة بين قرية رقة سمرا والمدخل الشرقي لمدينة الرقة. حيث نفذ عناصرُ التنظيم هجماتٍ معاكسة ضد قوات النخبة عبر سلسلة من العمليات الانتحاريه بهدف المحافظة على خطوط دفاعه عند المدخل الشرقي للمدينة.

وفيما تتواصل الاشتباكاتُ في الرقة، أفاد متحدثٌ باسم التحالف الدولي أن نحو 200 ألف شخص غادروا مدينةَ الرقة مع استعداد التحالف وحلفائه من المقاتلين الأكراد والعرب لشن هجوم عليها.



وأوضح الكولونيل راين ديلون أن اكثر من تسعين الف من بين المغادرين باتوا في مخيمات للنازحين.

بدورها كشفت منظمة أطباء بلا حدود أن وتيرة فرار المدنيين السوريين من الرقة تتسارع موضحة أن 800 شخص يصلون يوميا إلى مخيم عين عيسى للنازحين الذي يبعد 30 كلم شمال الرقة والوضع يزداد صعوبة بسبب الافتقار إلى الإمكانات الإنسانية.

