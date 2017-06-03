"الحر" يستهدف تعزيزات النظام على طريق دمشق درعا

تدور اشتباكات بين قوات النظام السوري والميليشيات الموالية له من جهة، والفصائل المقاتلة من جهة أخرى، في محور حي المنشية بمدينة درعا، بينما قصفت الفصائل المقاتلة تمركزات لقوات النظام في محيط فرع المخابرات الجوية بالمدينة.

يأتي هذا فيما يواصل # النظام_السوري الدفع بمزيد من التعزيزات العسكرية الكبيرة إلى مدينة #درعا تتضمن أسلحة متطورة بمشاركة ميليشيات مسلحة تابعة لإيران.

وبحسب وكالة الأناضول، فإن رتلاً عسكرياً مؤلفاً من دبابات، وسيارات مزودة براجمات صواريخ، ومدافع ميدانية، إضافة إلى حافلات تقل عناصر مسلحة، دخلت مدينة درعا عن طريق الأوتوستراد الدولي الواصل بين درعا المحافظة، والعاصمة دمشق.