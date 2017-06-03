الوحدات الكردية تسيطر على المنصورة غرب الرقة

تمكنت #قوات_سوريا_الديمقراطية المدعومةُ بالقوات الخاصة الأميركية من السيطرة على مدينة #المنصورة أكبر مدن الريف الغربي لمحافظة الرقة، بعد عملية عسكرية أسفرت عن مقتل العشرات من عناصر تنظيم #داعش وانسحاب آخرين.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له أن وحدات حماية الشعب الكردية، وهي أبرز فصائل قوات سوريا الديمقراطية، انتزعت السيطرة على ناحية المنصورة من تنظيم داعش بعد اشتباكات عنيفة.

العملية العسكرية تمت بدعم بري وجوي من القوات الخاصة الأميركية، وأسفرت عن مقتل العشرات من مسلحي داعش، بينما لا تزال الاشتباكات متواصلة في قرية هنيدة القريبة، بحسب المرصد.

المنصورة هي أكبر البلدات في ريف الرقة الغربي، وتبعد أقل من عشرين كيلومتر عن تخوم المدينة الجنوبية الغربية.

وستركز المرحلة القادمة للعمليات العسكرية جهودها للسيطرة على سد البعث، وفي حال السيطرة عليه سيكون السد الثالث الذي تسيطر عليه هذه القوات، بعد سيطرتها سابقاً على سد تشرين وسد الفرات.