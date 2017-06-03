هل تشهد سوريا مشروع مارشال لإعادة الإعمار؟

قال رئيس الصليب الأحمر، بيتر ماورر، بعد زيارته الخامسة إلى سوريا إن إعادة إعمار البلاد غير مطروحة في الوقت الراهن إذا لم يكن هناك توافق سياسي، وتحقيق الحد الأدنى من الاستقرار.

وأضاف أن #الصليب_الأحمر يعكف الآن على تكثيف الجهود لإعادة البنية التحتية إلى سالف عهدها بما يشمل المياه والصحة والكهرباء في المناطق التي يعود إليها المدنيون.

يشار إلى أن ما يصل إلى 8 ملايين شخص لا يزالون مشردين في سوريا، كما عاد 500 ألف بحد أقصى إلى #حلب ومناطق أخرى. وما بين 700 ألف و800 ألف آخرين ربما يفكرون في العودة إلى منازلهم.

ويرى الخبراء أن إبرام اتفاق سلام قد يحفز دول العالم على البحث عن استثمارات عامة وخاصة في سوريا، وقد يحمل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على تقديم التمويلات اللازمة.

على صعيد آخر، قال الصليب الأحمر إن محادثات بناءة مع مسؤولين من النظام بشأن فتح مزيد من السجون أمام زيارات اللجنة الدولية لم تفض إلى أي انفراجة بشأن الوصول إلى معتقلين أو طرح احتمالات تبادل الأسرى في أي وقت قريب.