بعد اتفاق للانسحاب.. داعش يسلم بلدات غرب الرقة

تمكنت قواتُ سوريا الديمقراطية المدعومةُ بالقوات الخاصة الأميركية، من السيطرة على بلدتي المنصورة وهنيدة أكبر مدن الريف الغربي لمحافظة الرقة ، بعد عمليةٍ عسكرية أسفرت عن مقتل العشرات من عناصر تنظيم داعش وانسحاب آخرين.



مصادر متطابقةٌ قالت إن سيطرة "قسد" على البلدتين جاء بعد انسحاب تنظيم "داعش" منهما نتيجة اتفاق بين الطرفين...

حملة "الرقة تذبح بصمت" ذكرت، عبر حسابها في "فيس بوك"، أن رتلًا لتنظيم "داعش" انسحب من البلدتين بعد إبرام الاتفاق ، فيما اكد ناشطون أن الرتل خرجَ متوجها إلى البادية السورية، من خلال طريق وحيد تركته قوات "قسد" مفتوحًا لهذا الغرض

