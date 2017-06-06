أهالي الرقة أمام خيارات الموت.. الألغام والقناصة

مع انطلاق معركة الرقة حذرت لجنة الإنقاذ الدولية، وهي منظمة إغاثة إنسانية، اليوم الثلاثاء من أن المدنيين المحاصرين في مدينة الرقة يواجهون خطر القتل على أيدي قناصة #داعش أو الألغام إذا حاولوا الفرار، ولكنهم في الوقت عينه قد يستخدمون كدروع بشرية إن بقوا هناك.

وبالتالي أصبح اهالي الرقة أمام 3 أخطار أحلاها مر، وقد سلطت لجنة الإنقاذ الدولية الضوء عليها واضعة انخفاض عدد الفارين من الرقة خلال الأسبوع الماضي في خانة نوايا داعش استخدام 200 ألف شخص لا يزالون محاصرين في المدينة كدروع بشرية.

كما لم تخف اللجنة تهديد الضربات الجوية على المدنيين.

وفي هذا السياق، روت فرق طبية تابعة للجنة في شمالي مدينة الرقة قصص أشخاص تعرضوا لإصابات خطيرة ناتجة عن الألغام أثناء محاولة اجتياز خط القتال.

يذكر أن مدينة الرقة شهدت في الأشهر الماضية نقصا متزايدا في الغذاء والمياه والرعاية الصحية والكهرباء.