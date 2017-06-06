سوريا.. قوات النظام تدخل محافظة الرقة من الجهة الغربية

أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان الثلاثاء أن #قوات_النظام السوري دخلت محافظة #الرقة من الجهة الغربية تزامنا مع إعلان قوات سوريا الديموقراطية بدء معركة استعادة المدينة .

ووفق المرصد فإن قوات النظام دخلت محافظة الرقة آتية من ريف #حلب الشرقي، بعد تمكنها من طرد داعش من الجزء الأكبر منه خلال الأشهر الماضية

وتمكنت قوات النظام بحسب المرصد من السيطرة على قريتي خربة محسن وخربة السبع في أقصى ريف الرقة الغربي، مدعومةً بقصف جوي روسي عنيف على هذه المناطق.

في حين، أعلن متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، في وقت سابق الثلاثاء أن الهجوم على داعش في الرقة بدأ من شرق وغرب وشمال المدينة. وذكر أن معركة الرقة ستكون شرسة، لأن داعش سيستميت في الدفاع عن معقله الرئيسي في سوريا.

وأوضح المتحدث أن التحالف بقيادة أميركا يلعب دورا كبيرا جدا في هجوم الرقة بضربات جوية، فضلا عن قوات على الأرض إلى جانب قوات "سوريا الديمقراطية".





