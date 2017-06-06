نظام الأسد يبدأ بتشكيل ميليشيا حشد شعبي في الحسكة

بدأ النظام السوري تأسيس ميليشيات جديدة تحت اسم الحشد الشعبي على غرار التجربة العراقية.

وبحسب وكالات أنباء ومصادر مقربة من النظام السوري فإن المكون الأساسي للحشد الجديد هو أبناء عشائر من منطقة الحسكة.



والحشد الشعبي التابع للنظام يتكون من متطوعين فضلاً عن المتخلفين من العشائر عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية.

ويدعى قائد الحشد علي حواس الخليف، من عشيرة الراشد ويعمل موظفا مع النظام ويقيم في دمشق.

هذا وشكل الحشد بالتنسيق مع شعبة المخابرات العسكرية فيما اقترح البعض أن يسمى بدرع الجزيرة أو قوى أبناء العشائر.

ويبلغ عدد الملتحقين بالحشد الشعبي نحو 500 عنصر أبرزهم من قرى دمخية، صافية، وأبو ذويل قرب الحسكة.



ويأتي تأسيس حشد النظام في وقت تتقدم فيه القوات الكردية باتجاه مداخل الرقة وهي التي كانت تتخوف دوما من تحالف العشائر مع النظام.

