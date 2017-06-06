"سوريا الديمقراطية" تبدأ هجوما شاملا على داعش في الرقة

أعلن متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية الثلاثاء أن الهجوم على تنظيم داعش في مدينة الرقة السورية بدأ من شرق وغرب وشمال المدينة.

وذكر المتحدث أن معركة الرقة ستكون شرسة لأن داعش سيتميت في الدفاع عن معقله الرئيسي في سوريا .

وأوضح المتحدث أن التحالف بقيادة أميركا يلعب دورا كبيرا جدا في هجوم الرقة بضربات جوية فضلا عن قوات على الأرض إلى جانب قوات "سوريا الديمقراطية".

وقبل ساعات، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن قوات "سوريا الديمقراطية" بدأت هجوما على منطقة بشرق مدينة الرقة الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش، واستهدفت قاعدة عسكرية على المشارف الشمالية للمدينة، اليوم الثلاثاء.

وأكد رامي عبد الرحمن، مدير المرصد لرويترز، أن الهجوم بدأ فجر اليوم.

وكان تحالف قوات #سوريا_الديمقراطية قد ذكر أن مقاتلي المعارضة الذين يقاتلون تنظيم #داعش سيعلنون، اليوم الثلاثاء، موعد بدء الهجوم النهائي على مدينة #الرقة بهدف طرد التنظيم من معقله الرئيسي في #سوريا.

وقالت وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تعد جزءا من تحالف قوات سوريا الديمقراطية، إن المرحلة الخامسة والأخيرة من الهجوم باتت وشيكة.

كما أكد المتحدث باسم #التحالف الدولي لمحاربة داعش في #العراق وسوريا الكولونيل رايان ديلون، أن قوات "سوريا الديمقراطية" أصبحت على بعد 3 كيلومترات فقط من الرقة معقل تنظيم داعش.

وسيطرت قوات سوريا الديمقراطية خلال الساعات الماضية على عدد من القرى في الريفين الشمالي والغربي لمدينة الرقة.

سوريا الديمقراطية: سقوط الرقة سيكون سريعاً

وفي وقت سابق، أعلن تحالف قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة أن عملية اقتحام المدينة قد تبدأ في أي لحظة، مؤكداً أن سقوطها سيكون سريعاً خلال أسابيع أو شهر نتيجة ارتباك التنظيمِ المتطرف وتضعضع صفوفه، خاصة بعد الهزائم التي تعرض لها في العديد من مناطقِ سيطرته في العراق وسوريا.

ولعل ما يعزز هذه التوقعات سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على قرى ومزارع العدنانية والصكورة والقحطانية وربيعة غرب مدينة الرقة بعد معارك عنيفة أدت لانسحاب التنظيم.

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية أن قوات سوريا الديمقراطية وصلت إلى مشارف أول أحياء المدينة من الجهة الغربية بعد انسحاب عناصر داعش.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أن هذه القوات سيطرت على بلدة حاوي الهوى، وتتقدم باتجاه قرية الجزرة التي تبعد كيلومترا واحدا عن حي السباهية أول أحياء المدينة من الجهة الغربية.

ورجحت المصادر أن تصل تلك القوات إلى مدخل المدينة خلال الساعات القادمة بعد تراجع تنظيم داعش.