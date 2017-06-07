تدمير قافلة لميليشيات موالية للنظام السوري قرب التنف

أقر #النظام_السوري بمقتل عدد من عناصره جراء تعرض أحد مواقعه في منطقة الشحينة بريف #حمص الشرقي لقصف من التحالف الدولي.

من جهته، أكد الجيش الأميركي استهداف التحالف الدولي وللمرة الثانية ميليشيات حليفة للنظام توغلت داخل مناطق خفض التصعيد في منطقة التنف، رغم التحذيرات المتكررة التي وجهها التحالف لهم بتفادي ذلك.

وأوضح #الجيش_الأميركي أن تلك الميليشيات والبالغ عددها ستين جنديا كانت ضمن قافلة مزودة بدبابة ومضادات صواريخ ومدرعات ومدفعيات بما يمكن أن يمثل تهديدا لقوات التحالف وشركائهم المتمركزين في التنف.