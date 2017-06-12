غارات مكثفة للتحالف الدولي على مواقع داعش في الرقة

يواصل #التحالف_الدولي الاثنين غاراته على مدينة #الرقة السورية بالتزامن مع قصف عنيف لقوات عملية #غضب_الفرات على أحيائها وفق المرصد السوري لحقوق الانسان.

كما تتواصل الاشتباكات بين #داعش و #قوات_سوريا_الديمقراطية على عدة محاور في الأطراف الشرقية لحي الرومانية من جهة مساكن حوض #الفرات في محاولة لاستعادتها من قبضة التنظيم.

وفي حي الصناعة شرق المدينة تتواصل المعارك العنيفة مع مقاتلي داعش، حيث تسعى قوات سوريا الديمقراطية الى تثبيت نقاط سيطرتها في الجهة المحاذية لحي المشلب على اطراف الرقة الشرقية.

ووفق المرصد فان سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على كامل حي الصناعة سيمكنها من التماس المباشر مع المدينة القديمة في عمق الرقة.

