200 ألف مدني محاصرون في الرقة والمعارك مستمرة

تبدو رحلة الفرار شبه مستحيلة في مدينة #الرقة، حيث هناك 200 ألف مدني محاصرون داخل المدينة، بسبب الألغام التي زرعها تنظيم #داعش حولها، بينما البقاء يبدو أكثر إيلاماً مع استمرار القصف الجوي والمدفعي لقوات #التحالف و #قوات_سوريا_الديمقراطية.

كما سيزيد اشتداد المعارك من صعوبة الحال وسط سعي من قبل التحالف لحسم المعركة بشكل سريع، مستفيداً من انهيار دفاعات "داعش"، لاسميا في الجبهتين الغربية والشرقية.

من جهتها، أكدت غرفة عمليات غضب الفرات، التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، أن أعنف المواجهات ما زالت تدور في حي حطين غرب المدينة كما وشارع الـ23 من فبراير الذي يقسم حي الصناعة إلى قسمين في الجهة الشرقية للمدين.

وعلى غرار الموصل، يبدو أن ذروة المعارك ستكون في أحياء الرقة القديمة، حيث يتوقع أن تزيد جغرافية واكتظاظ هذه الأحياء من صعوبة المعارك.

وتجري المعارك وسط تعقيد يزيد من ضبابية المشهد، لاسيما مع استمرار قوات# النظام بالاقتراب من الرقة، حيث حققت بدعم من الميليشيات المتحالفة معها، تقدماً مفاجئاً ضد "داعش" في المنطقة الواقعة بين أثريا والطبْقة غرب الرقة.