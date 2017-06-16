الأمم المتحدة تحذر من انتشار "شلل الأطفال" في دير الزور

أعلن مستشار الشؤون الإنسانية للمبعوث الأممي إلى #سوريا يان إيغلاند، انتشارا خطيرا جدا لوباء شلل الأطفال في محافظة #دير_الزور الخاضعة في معظم مساحتها لسيطرة تنظيم #داعش.

وقال إيغلاند إن الاستعدادات لإيصال لقاحات شلل الأطفال إلى المنطقة مستمرة، مضيفاً أن المعلومات التي وصلتهم تفيد بوقوع 58 حالة شلل لدى الأطفال منذ 6 يونيو الجاري، مؤكداً أن مرض شلل الأطفال ينتشر بشكل سريع جدا.

من جهة ثانية، أكد ياغلاند أن 600 ألف مدني يعيشون في المناطق المحاصرة بسوريا، لافتا إلى أن آخر مرة استطاعوا فيها إيصال مساعدات للمناطق المحاصرة في #سوريا كان بتاريخ 2 مايو الماضي في منطقة دوما بريف العاصمة دمشق.