دي ميستورا: استئناف محادثات جنيف في 10 يوليو المقبل

أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى #سوريا ستيفان #دي_ميستورا أن الجولة الـ 7 من #محادثات_السلام_السورية التي تجري في #جنيف تحت رعاية #الأمم_المتحدة ستبدأ في الـ 10من الشهر القادم.

وجاء في بيان للمبعوث الأممي أن جولتين ستجريان أيضا في أغسطس وسبتمبر. وتابع أن اجتماعات الخبراء المكلفين الشؤون القضائية والدستورية ستتواصل في موازاة محادثات السلام.

ودعا دي ميستورا في هذا الإطار الجهات المشاركة إلى الاستعداد جديا لهذه الجولة.

وكانت الجولة السادسة التي استمرت أربعة أيام في مايو الماضي لم تحقق أي تقدم فعلي.