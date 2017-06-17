قوات الأسد تعلن هدنة ليومين بدرعا بعد فشلها في التقدم

أعلنت قوات #النظام_السوري عن وقف عملياتها القتالية في مدينة درعا لفترة 48 ساعة اعتباراً من ظهر اليوم بعد ورود أنباء عن #محادثات بين #المعارضة والجانب الروسي.

وقال ناشطون أن #الهدنة أتت بشكل مفاجئ حيث لم تستطع قوات النظام والمليشيات الموالية لها من التقدم في الحملة العسكرية التي شنتها في بداية الشهر.

كما أعلنت غرفة عمليات #البنيان_المرصوص التابعة للجيش السوري الحر أنها تمكنت من قتل أكثر من 40 عنصرا بينهم ضباط وقادة في نظام الأسد وحزب الله والحرس الثوري الإيراني وتدمير العديد من الدبابات والعربات والآليات العسكرية.