الجميع يتسابق على الرقة السورية

حقق نظام الأسد خلال الأسابيع الماضية تقدماً كبيراً في محافظة #الرقة على حساب تنظيم داعش، بسيطرته على نحو ألف ومئتي كيلومتر من المحافظة، وبذلك يكون قد كسب مرحلياً السباق الجاري مع #قوات _سوريا_الديمقراطية المدعومة من واشنطن للسيطرة على هذه المحافظة.

وتدور المعارك الأعنف حول حقول صفيّان الاستراتيجية، حيث أحكمت قوات النظام فعلاً سيطرتها على قرى ومناطق بير جاف وبير موسى الهندي وأبو حمّاد وأبو خميس ورجم الحرّات جنوب غربي الرقة، بعد أن أحكمت سيطرتها على ريفي حلب الشمالي الشرقي وريف الرقة الغربي بدعم جوي من الطيران الروسي.

ويأتي هذا التقدم على ما يبدو على ضوء معارك تدور خارج الرقة أكثر منها داخلها، حيث تسعى قوات النظام والميليشيات المساندة لها لتنفيذ أكبر عملية تطويق لداعش وسط #سوريا.

وتمكنت خطة لقوات النظام فعلاً من تحقيق تقدم فيها إلى جانب الرقة في كل من ريفي حمص الشرقي وحماة، حيث سيطرت خلال الساعات الأخيرة على محمية التليلة جنوب قرية آرك، وهي سيطرة وضعتها على بعد عشرة كيلومترات فقط من مدينة السخنة التي تعتبر مفتاح الوصول إلى #دير_الزور وخطوة هامة باتجاه حصار #داعش.