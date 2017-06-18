سوريا.. اتفاق إقليمي - دولي على وقف النار في درعا

يخيم الهدوء الحذر على مدينة #درعا بعد التصعيد العسكري العنيف لقوات النظام على المدينة.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بتوقف العمليات العسكرية في المدينة على خلفية سريان اتفاق إقليمي - دولي لوقف العمليات في الجبهة الجنوبية.

من جهته، شكك الناطق باسم الجبهة الجنوبية في الجيش الحر، عصام الريس، في نية النظام الالتزام بوقف النار، مشيراً إلى أن وقف النظام لهجماته على درعا جاء بعد تكبده خسائر كبيرة منذ أكثر من شهر.

من جانبه، أعلن الأردن دعم جميع الجهود والمبادرات الساعية لوقف شامل لإطلاق النار في #سوريا.

وشدد الناطق باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، على أهمية اتفاق الهدنة الذي أُعلن عنه في درعا.

كما عبر المومني عن أمله بالتزام الأطراف كافة في تنفيذ الاتفاق، مجدداً موقف المملكة الداعي إلى ضرورة العمل عبر مسار جنيف لإيجاد حلٍ سياسي للأزمة.