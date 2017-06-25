عاجل

البث المباشر
الحدث سوريا

أردوغان منتقداً أميركا: وعدكم حول الوحدات الكردية خدعة

المصدر: الحدث.نت
رابط مختصر

رفض الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان الأحد تقارير عن وعد أميركي بسحب الأسلحة التي قدمت إلى #وحدات_حماية_الشعب الكردية في شمال #سوريا بعد هزيمة داعش ووصف الوعد بالخدعة.

وقال أردوغان في خطاب من #اسطنبول "من يعتقدون أنهم يخدعون تركيا بالقول إنهم سيستعيدون الأسلحة التي قدمت لهذه المنظمة الإرهابية سيدركون أنهم ارتبكوا خطأ في نهاية المطاف".

وحدات حماية الشعب الكردية السورية وحدات حماية الشعب الكردية السورية

وذكر أن #أنقرة ستحاسب أي طرف يقدم أسلحة لوحدات حماية الشعب إذا أطلقت "رصاصة على #تركيا".

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب امتداداً لحزب #العمال_الكردستاني الذي تعتبره السلطات التركية ارهابياً، والذي يشن تمرداً في جنوب شرق تركيا منذ الثمانينيات.

كلمات دالّة

#أردوغان, #وحدات حماية الشعب, #سوريا, #اسطنبول, #أنقرة, #تركيا, #العمال الكردستاني

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر