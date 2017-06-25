أردوغان منتقداً أميركا: وعدكم حول الوحدات الكردية خدعة

رفض الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان الأحد تقارير عن وعد أميركي بسحب الأسلحة التي قدمت إلى #وحدات_حماية_الشعب الكردية في شمال #سوريا بعد هزيمة داعش ووصف الوعد بالخدعة.

وقال أردوغان في خطاب من #اسطنبول "من يعتقدون أنهم يخدعون تركيا بالقول إنهم سيستعيدون الأسلحة التي قدمت لهذه المنظمة الإرهابية سيدركون أنهم ارتبكوا خطأ في نهاية المطاف".

وذكر أن #أنقرة ستحاسب أي طرف يقدم أسلحة لوحدات حماية الشعب إذا أطلقت "رصاصة على #تركيا".

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب امتداداً لحزب #العمال_الكردستاني الذي تعتبره السلطات التركية ارهابياً، والذي يشن تمرداً في جنوب شرق تركيا منذ الثمانينيات.

