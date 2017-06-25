سوريا.. أنباء عن مقايضة بين قاعدة التنف والبوكمال

تواصلت اليوم الأحد العمليات العسكرية لقوات #النظام_السوري والميليشيات المساندة له بالقرب من الحدود السورية العراقية لتدخل الريف الجنوبي الشرقي لمحافظة #دير_الزور بعد خمس سنوات من سيطرة تنظيم #داعش عليها، وسط أنباء تفيد بملامح صفقة ما، تقايض بين الوجود الأميركي في قاعدة #التنف مقابل سيطرة النظام على #البوكمال.

وبحسب مصادر مطلعة فقد باتت قوات الأسد على مسافة 80 كيلومترًا عن مدينة #البوكمال الحدودية في ريف دير الزور الجنوبي. ووصلت إلى مشارف خط محطة الضخ "T2" والممتد من #العراق إلى مدينة #حمص .

يأتي هذا في وقت كشفت فيه صحف غربية عن تقدم #موسكو بمسودة اتفاق تتضمن تثبيت وجود القوات الأميريكية عند معبر #التنف في المثلث الحدودي لسوريا والعراق و #الأردن ، مقابل السماح لقوات نظام الأسد بالسيطرة على مدينة البوكمال الحدودية.

من جهته، رحب #التحالف_الدولي بالتقدم الملحوظ لقوات الأسد. وقال العقيد ريان ديلون، المتحدث باسم التحالف، إن "هدفنا هو هزيمة داعش أينما وجد.



