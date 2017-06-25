مجدداً.. إسرائيل تستهدف قوات النظام السوري في القنيطرة

استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي للمرة الثانية خلال أقل من 24 ساعة بطاريتي مدفعية وشاحنة ذخيرة تابعة للنظام السوري في #القنيطرة، بعد سقوط قذائف على شمال #الجولان المحتل.

وجدّد الجيش الإسرائيلي تعليماته للمستوطنين والمزارعين بعدم الاقتراب من المناطق المفتوحة المقابلة للقنيطرة السورية.

وكان #الجيش_الإسرائيلي قصف السبت، جوا عددا من المواقع التابعة لقوات #النظام_السوري في منطقة القنيطرة، واستهدف دبابتين وبطارية مدفعية.

وأتى القصف الإسرائيلي في أعقاب سقوط عشر قذائف في شمال الجولان المحتل، خلال معارك عنيفة دارت منذ الصباح بين قوات #نظام_الأسد وفصائل سورية معارضة.