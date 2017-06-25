معتقلو سجن حماة يستقبلون الأسد في مدينتهم بانتفاضة

شهد سجن حماة المركزي الأحد احتجاجات تمثلت بمظاهرات تطالب بالخروج من السجن والإفراج عن المعتقلين، قبل أن يسود هدوء مترافق مع توتر.

وفي هذا السياق أكدت مصادر موثوقة للمرصد السوري لحقوق الإنسان أن الهدوء عاد للسجن بعد عملية مفاوضات جرت بين ممثلين عن السجناء ووفد من قوات #النظام_السوري، كما وردت معلومات عن وجود وساطة روسية بين الطرفين لتهدئة الأوضاع.

وبدأ المعتقلون في سجن حماة المركزي إضرابا واحتجاجا داخل السجن في أول أيام عيد الفطر مطالبين النظام بتحسين أوضاعهم وتحريك ملفات محاكماتهم وتحسين معاملتهم من قبل إدارة السجن والإيفاء بوعوده بإطلاق سراحهم.

وكشف مصدر داخل السجن أن إدارة السجن وقيادة قوات النظام قدمت للمعتقلين وعوداً بالإفراج عنهم تباعاً بعد الإضراب الأخير الذي بدأ في مايو العام الماضي، إلا أن النظام لم يف بوعوده وأفرج عن عدد بسيط من السجناء وغالبيتهم كانوا معتقلين بلا أي سبب.

جدير بالذكر أن قوات النظام والأمن طوقت السجن فور بدء المعتقلين حركتهم الاحتجاجية مهددين باقتحامه، وسط مخاوف من مجازر قد ترتكبها هذه القوات.

الأسد يؤدي صلاة العيد في حماة

يأتي هذا فيما أدى رئيس النظام السوري بشار #الأسد الأحد صلاة عيد الفطر في مدينة #حماة التي تسيطر عليها قوات النظام، حسبما نقل التلفزيون الرسمي، في رحلة نادرة خارج العاصمة السورية #دمشق .

ونقل التلفزيون السوري الرسمي في بث مباشر الصلاة من جامع في حماة بحضور مفتي النظام بدر الدين حسون ووزير الأوقاف محمد عبد الستار السيد ومحافظ المدينة وعدد من مسؤولي المحافظة وعشرات المواطنين.