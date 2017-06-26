إسرائيل تجدد قصفها لمواقع النظام السوري في القنيطرة

جددت إسرائيل الاثنين وللمرة الثالثة خلال يومين قصفها لمواقع تابعة للنظام السوري في القنيطرة، في حين أفاد الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن نيران رشاشة أصابت مقر الاندوف (قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام) قرب الحدود واندلاع حريق في حقل ألغام ولم يكن رداً إسرائيلياً، بحسب ما نقل مراسل الحدث.

يأتي هذا بعد أن أفادت أنباء عن استهداف دبابات إسرائيلية لمواقع تابعة للنظام السوري في #القنيطرة رداً على سقوط قذيفتين في محيط إحدى المستوطنات في #الجولان_المحتل بدون إيقاع إصابات او أضرار مادية.

ويأتي سقوط هاتين القذيفتين بعد يوم على استهداف جيش الاحتلال لمواقع تابعة للنظام السوري في القنيطرة ردا على سقوط قذائف غير مباشرة تسببت بها المعارك بين قوات النظام والمعارضة المسلحة خاصة في مدينة البعث.

وكانت صفحات موالية للنظام على مواقع التواصل اعترفت بمقتل وجرح عدد من قوات النظام وميليشيات #فوج_الجولان جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي على أحد النقاط بريف #القنيطرة ردا على سقوط قذائف على الجولان المحتل.