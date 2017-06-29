الأمم المتحدة: نظام الأسد يعرقل وصول المساعدات للسوريين

أكد #وكيل_الأمم_المتحدة للشؤون الإنسانية #ستيفن_أوبراين، الخميس، أن نظام بشار الأسد يعرقل وصول المساعدات إلى المحتاجين إليها في الأراضي السورية.

وفي تقرير حول سوريا إلى مجلس الأمن الدولي، قال وكيل الأمم المتحدة، إن النظام السوري رفض مؤخرا إعطاء قافلة إغاثة ترخيصا بالعبور إلا في اللحظات الأخيرة، ما تسبب في تأخير وصول القافلة إلى هدفها وانتظارها لليوم التالي بسبب خطورة حركة قوافل الإغاثة ليلا في مناطق الصراع.

ودعا إلى تسهيل وصول #المساعدات_الإنسانية إلى 500 ألف مدني محاصرين في مناطق مختلفة في سوريا.

وطالب المسؤول الأممي بمساءلة كل من يتعرض لقوافل الإغاثة في سوريا.

وقال إن الأوضاع صعبة في مدينة #الرقة، و #داعش يحتجز آلاف المدنيين هناك.

وأضاف أن الأمم المتحدة تشعر بقلق بشأن أوضاع المدنيين في مدينة #درعا السورية.