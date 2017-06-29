النظام السوري يتقدم على حساب داعش في ريف حماة

تستمر المواجهات بين تنظيم #داعش وقوات #النظام_السوري في ريف #حماة الشرقي، حيث تحاول قوات النظام السيطرة على الطريق التي تصل حماة بالرقة بدعم من ميليشيات عراقية وإيرانية.

وتسعى قوات النظام للسيطرة على طريق أثريا الرصافة الذي يربط مدينة السلمية ومحافظة حماة بمدينة #الرقة وريفها.

والمعارك مستمرة منذ نحو أسبوعين، ووفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان فإن تنظيم داعش مازال يسيطر على 15 كلم من الطريق.

وشهدت الأيام الثلاثة الماضية أعنف المواجهات مع تمكن قوات النظام من تحقيق تقدم كبير، حيث تسعى قوات النظام لإجبار التنظيم على الانسحاب من كامل ريف حلب الجنوبي الشرقي لإنهاء وجوده في محافظة #حلب.

ومنذ إبرام اتفاق مناطق خفض التوتر بسوريا في عاصمة كازاخستان #أستانا، يحاول نظام #بشار_الأسد وحلفاؤه تحقيق تقدم على حساب داعش لا سيما في وسط وشرق البلاد.

ويأتي تقدم النظام وسط سوريا بدعم من ميليشيات أجنبية على رأسها حزب الله. ويبدو أنه تقدم موجه كذلك لتقليص نفوذ قوات سوريا الديمقراطية قدر الإمكان، لا سيما بعد تمكن النظام من السيطرة على ريفي الرقة الجنوبي والغربي، وبذلك تكون قوات النظام بشكل أو بآخر على مشارف مدينة الرقة التي تشهد مواجهات عنيفة بين قوات #سوريا_الديمقراطية المدعومة من #واشنطن وبين تنظيم داعش.