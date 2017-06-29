بعد تبادل إطلاق النار.. تركيا وسوريا الديمقراطية يهددان

أعلن مسؤول كبير في قوات #سوريا_الديمقراطية، الخميس، أن القوات ترى "احتمالا كبيرا بظهور مواجهات مفتوحة وقوية" مع #القوات_التركية في منطقة بشمال غرب #سوريا حيث تبادل الطرفان إطلاق النار الأربعاء.

وفي المقابل، قال نائب رئيس الوزراء التركي، إن "أي قصف من وحدات حماية الشعب الكردية (ضمن قوات سوريا الديمقراطية) عبر الحدود سيقابل بالرد".

وذكر ناصر حاج منصور، مستشار قوات سوريا الديمقراطية، أن القوات اتخذت قرارا بمواجهة القوات التركية "إذا هم حاولوا تجاوز الخطوط المعروفة" في المنطقة التي تؤكد جماعات معارضة مدعومة من تركيا أن أنقرة نشرت فيها مؤخرا قوات إضافية.

وأضاف مسؤول قوات سوريا الديمقراطية أن هجوما #تركيا على المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية "يضر كثيرا بمعركة قوات سوريا الديمقراطية" لإجبار تنظيم د#اعش على الانسحاب من مدينة الرقة معقله في #سوريا من خلال إبعاد مقاتلي القوات عن الخطوط الأمامية بالمدينة.

تركيا: لن نصمت

ومن جانبه، شدد نائب رئيس الوزراء التركي نعمان قورتولموش اليوم الخميس على أن أنقرة سترد على أي قصف من وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، ولن تلتزم الصمت في مواجهة الأنشطة المناهضة لتركيا التي تمارسها جماعات إرهابية في الخارج.



وكان يتحدث إلى الصحافيين بعد أن دمرت المدفعية التركية أهدافا لوحدات حماية الشعب حين فتح مقاتلوها النار على قوات مدعومة من أنقرة في شمال سوريا ليل الثلاثاء.



كما أكد قورتولموش مجددا رفض أنقرة لتسليح الولايات المتحدة مقاتلي وحدات حماية الشعب، وصرح بأن المسؤولين الأميركيين سيدركون أن هذا هو "الطريق الخطأ".