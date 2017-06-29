تسريبات.. نظام الأسد يمنح شركات روسية عقوداً ضخمة

منح نظام #بشار_الأسد #شركات_روسية عقودا ضخمة في قطاع النفط والغاز والفوسفات، بما في ذلك حق هذه الشركات بحماية المنشآت التي تديرها مقابل حصولها على جزء من الثروة السورية، بحسب ما كشفت وسائل إعلام روسية.

وسربت وسائل إعلام روسية تفاصيل خطيرة حول صفقات يبرمها مقرّبون من #الكرملين للحصول على حصة من الثروات السورية مقابل مساعدة النظام ببسط سيطرته على مناطق غنية بالنفط و #الغاز.

وسيحصل يفغيني بريغوجين أو طباخ الرئيس كما يدعى بسبب قربه من الرئيس الروسي #فلاديمير_بوتين على 25 في المئة من النفط السوري بموجب اتفاق يقضي بتسلم شركته مهمة حماية منشآت نفطية بالاعتماد على ميليشيات ستمولها الشركة الروسية.

الأكثر من ذلك فإن الشركة الروسية التي أبرمت الاتفاق مع نظام الأسد وتدعى يوروبوليس لم يكن مرّ على تأسيسها عندما وقّعت اتفاق النفط مع نظام الأسد سوى 6 أشهر فقط.

وطالت العقود الروسية #الفوسفات الذي تمتلك سوريا منه احتياطيا يعد من بين أكبر خمس دول في العالم، حيث حصلت شركة مملوكة للملياردير الروسي غينادي تيموشينكو على عقود بتنفيذ أعمال صيانة لأكبر مناجم الفوسفات. كما ستقوم الشركة بإدارة الحقول الواقعة في منطقة خنيفيس قرب تدمر، بما في ذلك خدمات الحماية والإنتاج والتصدي.

وتعرض قطاع الغاز هو الآخر للابتلاع الروسي، حيث أصبحت مجموعة ستروي ترانس غاز، المستثمر الوحيد في قطاع الغاز بسوريا، بما في ذلك شروعها ببناء محطتين لمعالجة الغاز داخل الأراضي السورية، إضافة إلى استخراجه في المقام الأول.