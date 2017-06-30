داعش خسر 60% من مناطقه خلال 3 سنوات

أكدت دراسة أعدتها مؤسسة "إي إتش إس ماركت" AHS MARKET البريطانية أن داعش خسر خلال ثلاث سنوات 60% من المناطق التي كانت تحت سيطرته في #سوريا و #العراق، إضافة إلى 80% من عائداته، وفق ما أظهرت الدراسة.

وأوردت المؤسسة أن مناطق سيطرة التنظيم في سوريا والعراق قد تراجعت مساحتها من 90 ألف كيلومتر مربع في يناير/كانون الثاني 2015 إلى 36 ألف كيلومتر مربع في يونيو/حزيران الحالي.

ويرى باحثون في شؤون الشرق الأوسط بالمؤسسة التي أعدّت الدراسة أن خلاصة هذه الخسائر تؤكد فشل مشروع #داعش بإقامة دولة للمتطرفين.

وأوضحوا أن ما تبقى من داعش سيتفكك قبل نهاية العام، وسيتقلص مشروع التنظيم إلى سلسلة مناطق مدنية معزولة "ستتم استعادتها في العام 2018" من أيدي المتطرفين.