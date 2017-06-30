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الحدث سوريا

داعش خسر 60% من مناطقه خلال 3 سنوات

المصدر: الحدث.نت
هاربون من الرقة معقل داعش في سوريا
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أكدت دراسة أعدتها مؤسسة "إي إتش إس ماركت" AHS MARKET البريطانية أن داعش خسر خلال ثلاث سنوات 60% من المناطق التي كانت تحت سيطرته في #سوريا و #العراق، إضافة إلى 80% من عائداته، وفق ما أظهرت الدراسة.

وأوردت المؤسسة أن مناطق سيطرة التنظيم في سوريا والعراق قد تراجعت مساحتها من 90 ألف كيلومتر مربع في يناير/كانون الثاني 2015 إلى 36 ألف كيلومتر مربع في يونيو/حزيران الحالي.

ويرى باحثون في شؤون الشرق الأوسط بالمؤسسة التي أعدّت الدراسة أن خلاصة هذه الخسائر تؤكد فشل مشروع #داعش بإقامة دولة للمتطرفين.

وأوضحوا أن ما تبقى من داعش سيتفكك قبل نهاية العام، وسيتقلص مشروع التنظيم إلى سلسلة مناطق مدنية معزولة "ستتم استعادتها في العام 2018" من أيدي المتطرفين.

كلمات دالّة

#سوريا, #العراق, #داعش

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