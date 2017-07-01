أستانا.. مقاطعة من فصائل جبهة الجنوب السوري

قبل أيام قليلة على انعقاد لقاء أستانا المقرر في 4 و5 يوليو، أعلنت فصائل المعارضة السورية في الجبهة الجنوبية بسوريا عدم المشاركة في الجولة المقبلة. وقالت الفصائل في بيان صدر مساء الجمعة، إن الدول الضامنة غير قادرة على إيقاف القتال، فيما تحولت مناطق خفض التوتر إلى مناطق تصعيد.

وأضافت أن النظام استغل فترات الهدن ووقف إطلاق النار للتجهيز وتنفيذ عمليات همجية باتجاه مناطق مختلفة من سوريا، وأشارت إلى أن التسريبات التي تخرج تُظهر أن الغاية من المؤتمر تقسيم سوريا.

يذكر أن وزير الخارجية الكازاخستاني، خيرت عبد الرحمنوف، كان قد أعلن الأسبوع الماضي أن #روسيا و #تركيا و #إيران و #الأردن أكدوا مشاركتهم في لقاء #أستانا المرتقب حول سوريا، كما أكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان #دي_ميستورا مشاركته أيضا.

في حين قال وزير كازاخستان إن بلاده ما زالت تنتظر من الدول الضامنة تأكيداً نهائياً حول مشاركة وفد النظام السوري وكذلك فصائل المعارضة المسلحة. وأفاد أنه من المنتظر أن ترسل الولايات المتحدة مندوباً رفيع المستوى يمثلها في اللقاء المرتقب.

يذكر أن الجولة الأخيرة من محادثات أستانا شملت توقيع اتفاق تخفيف التوتر في 4 مناطق. ودعت الوثيقة إلى إنشاء مناطق #تخفيف_التوتر في محافظة #إدلب وإلى الشمال من #حمص وفي ا#لغوطة الشرقية وفي #جنوب_سوريا، بهدف وضع حد فوري للأعمال القتالية وتحسين الحالة الإنسانية، وتهيئة الظروف المواتية للنهوض بالتسوية السياسية للأزمة.

