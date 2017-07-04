نظام الأسد يعلن عن هدنة.. ويخرقها بالبراميل المتفجرة

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن طائرات مروحية تابعة لنظام الأسد، استهدفت بأكثر من 15 برميلا متفجرا مناطق درعا البلد وقرى وبلدات في ريف المحافظة، لا سيما في بلدة #النعيمة، مساء الاثنين، وذلك في خرق للهدنة التي أعلنها #النظام_السوري في جنوب البلاد.

كما قصفت قوات الأسد بالصواريخ مدينة #درعا والنعيمة، ومناطق أخرى في قرية آيب بمنطقة اللجاة، فيما سقطت قذائف على أماكن سيطرة قوات النظام في درعا المدينة.

ويأتي التصعيد الجديد بعد إعلان النظام هدنة في المحافظة تزامنا مع انطلاق الجولة الجديدة من محادثات أستانا حول #سوريا.