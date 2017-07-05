اتصال هاتفي يجمع الرئيس الفرنسي ورياض حجاب

أفادت الهيئة العليا للمفاوضات السورية بأن المنسق العام للهيئة رياض حجاب، تلقى اتصالاً هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تناول آخر المستجدات المتعلقة بالملف السوري.



حيث أكد حجاب التزام الهيئة بالحل السياسي، وتعاونها المطلق مع الوساطة الأممية عبر مفاوضات جنيف، وضرورة إقناع موسكو وحلفائها باستحالة حسم الصراع في سوريا عبرالعمليات العسكرية.

كما حذر حجاب من مخاطر التصعيد الذي تمارسه إيران والميلشيات التابعة لها، والدفع باتجاه التقسيم، مطالباً بتجنيب السوريين ويلات الحرب، وتوفير الحماية لهم من الجرائم التي يرتكبها بشار الأسد ونظامه ضد المدنيين.

