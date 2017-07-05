تركيا: من حقنا الرد على مصدر التهديدات من منبج أو عفرين

قال #وزير_الدفاع_التركي #فكري_إيشق ، ردا على سؤال حول وجود تنظيم حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" في مدينتي #منبج و #عفرين شمال سوريا، قال إن بلاده لديها الحق والقوة لتدمير كافة أشكال التهديدات الموجه إليها من مصدرها.

وأضاف إيشق إنه يتم الرد بالمثل وفق قواعد الاشتباك على أي نيران ولو صغيرة مصدرها عفرين، ولكن في حال تحولت عفرين إلى موقع يشكل تهديدا مستمرا على تركيا فإنها لن تتردد وقتها من القيام بما يلزم، وكذلك الأمر في منبج.

وكانت مصادر إعلامية أفادت في وقت سابق بأن حوالي 20 ألف جندي من الجيش السوري الحر سيشاركون في عملية عسكرية تركية في منطقة عفرين بشمال سوريا.

