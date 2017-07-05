تهديدات متبادلة بين تركيا وقوات كردية في شمال سوريا

قال نائب رئيس الوزراء التركي، نعمان قورتولموش، الأربعاء، إن الاستعدادات العسكرية التركية في شمال غرب #سوريا هي إجراءات مشروعة ضد أي تهديد من #القوات_الكردية في منطقة #عفرين، وإن تركيا سترد على أي تحرك عدواني.

وأضاف أن هذا ليس إعلانا للحرب إلا أنها باستعدادات ضد تهديدات محتملة، خصوصاً مع وجود صواريخ تُطلق من عفرين.

التصريحات التركية جاءت ردا على أخرى كردية لقائد #وحدات_حماية_الشعب سيبان حمو الذي حذر من أن التحركات العسكرية التركية في شمال غرب سوريا وصلت إلى مستوى إعلان #حرب.

وأشار حمو إلى أن الأمور قد تفضي إلى اندلاع الاشتباكات الفعلية في الأيام القادمة، مشددا على أن وحداته لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما وصفه بالعدوان المحتمل، وسترد على أي محاولة عدوانية من تركيا، على حد تعبيره.