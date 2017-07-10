دي ميستورا: ما حدث في الموصل سيتحقق قريبا في الرقة

قال المبعوث الأممي إلى #سوريا ستيفان دي ميستورا خلال مؤتمر صحفي في #جنيف إن ما حصل في #الموصل العراقية سيتحقق قريبا في #الرقة السورية، مؤكدا: "أنجزنا الكثير من الأهداف في #أستانا". مشيرا إلى أن النزاع السوري كان الأكثر تعقيدا وما تم تقديمه ساهم في تبسيطه.

وبدأت اليوم في جنيف جولة جديدة من #المحادثات_السورية تجمع وفدي #النظام و #المعارضة فيما تسعى #الأمم_المتحدة إلى تحقيق تقدم في الجولة السابعة، بالتركيز على مناقشة المسائل الدستورية والقانونية الخاصة بالعملية السياسية.

وأضاف دي ميستورا أن #وقف_إطلاق_النار يشكل نقطة فارقة للحل السوري، لافتا إلى أن الوضع في #إدلب معقد وهو قيد التفاوض.

‏وقال المبعوث الأممي إن المفاوضات وإجراءات وقف النار لن تفضي لتقسيم سوريا.

وأكد أن الاتفاق بين #بوتين وترمب والأردن حول جنوب سوريا كان خطوة سليمة، منوهاً ببريق أمل حول الوضع في سوريا.

وأوضح أنه اجتمع مع وفد النظام السوري وممثلي الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، وسيجتمع مع وفد المعارضة لاحقا.