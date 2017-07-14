جنيف7 يختتم اليوم دون لقاء مباشر بين النظام والمعارضة

تنتهي #مفاوضات_جنيف7 ، اليوم الجمعة، من دون أي تغيير يُذكر في المسار السياسي، مع #تفاؤل المبعوث الأممي لسوريا، ستافان #دي_ميستورا ، حول اقتراب المفاوضات المباشرة بين #المعارضة_والنظام .

وربطت مصادر دبلوماسية غربية هذا التفاؤل بما وصفته بـ "التقارب" بين مجموعات المعارضة.

بموازاة ذلك، اعتبر المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات منذر #ماخوس في مداخلة مع الحدث أن ما يحدث حاليا هو تبادل آراء فقط وليس مفاوضات، مستنكرا سير مفاوضات جنيف دون وجود جدول واضح للأعمال. كما طالب بالعودة إلى المناقشات السياسية حول الانتقال السياسي.

من جانبه أكد رئيس "مجموعة موسكو" قدري جميل لصحيفة الحياة أنّ اقتراب أطراف المعارضة من التوصل إلى تفاهمات تؤسس لتشكيل وفد موحد للمعارضة مستقبلا. وأن أطراف المعارضة تمكنت من تقريب وجهات نظرها حول واحدة من السلات الأساسية المطروحة للبحث وهي مسألة الدستور.

من جهته أعلن رئيس وفد "مجموعة القاهرة "فراس الخالدي أن مجموعته تسعى إلى التوصل إلى التفاوض المباشر من أجل البدء بالعملية السياسية.

وكشف المبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا عشية انتهاء الجولة السابعة من مفاوضات جنيف عن احتمال إجراء مفاوضات مباشرة بين طرفي الأزمة.

مبعوث الأمين العام الخاص توقع تطور مسار المفاوضات السورية المنعقدة في جنيف إلى مرحلة متقدمة قبل انطلاق جولة جديدة من مباحثات السلام المستمرة.

دي ميستورا وخلال حديثه للصحافيين في اليوم قبل الأخير قال إن طريفي الصراع من النظام والمعارضة يمكن أن يعقدوا مباحثات مباشرة للمرة الأولى منذ انطلاق مساعي الحل السياسي برعاية الأمم المتحدة متوقعا حدوثها بنهاية شهر أغسطس المقبل.

وأضاف أن المنظمة الأممية لم تحض الأطراف خلال الجولة الحالية على اللقاء وجها لوجه، موضحاً أن خطوة كهذه يجب أن تنبع من إرادة السوريين أنفسهم، وأن دوره اقتصر على التركيز على القواسم المشتركة بينهم.

إلا أنه استبعد في الوقت نفسه نجاح المعارضة في توحيد المنصات التفاوضية لتشمل الهيئة العليا للمفاوضات ومجموعتي القاهرة وموسكو.

وهو أمر يبقي مصير الأسد عقبة جدية، إذ تصر المنصة الروسية على ترحيله إلى ما بعد المفاوضات المباشرة.