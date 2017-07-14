ماكرون ينوي تشكيل مجموعة اتصال حول سوريا

أكد #الرئيس_الفرنسي، إيمانويل #ماكرون، على وجود اتفاق مع #الولايات_المتحدة لوضع خارطة طريق لمرحلة ما بعد الحرب في #سوريا ، معلناً عن نيته تشكيل " #مجموعة_اتصال " تحضيراً لمرحلة ما بعد الصراع في سوريا.

ولفت ماكرون في مؤتمر صحافي مع نظيره الأميركي دونالد ترمب في الإليزيه إلى أن المجموعة ستضم الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي ودولا إقليمية وممثلين عن النظام والمعارضة، من دون أن يخوض في تفاصيل إضافية.

وأكد ماكرون أن فرنسا غيّرت سياستها حيال سوريا بالارتكاز إلى أن الهدف الرئيسي هو القضاء على الإرهابيين، مشيراً إلى أنه لن يجعل من رحيل الأسد شرطاً مسبقاً لحل الأزمة.

وقال ماكرون "فيما يخص الوضعية في العراق وسوريا. اتفقنا على متابعة العمل المشترك وبشكل خاص، إمكانية وضع مبادرات دبلوماسية تسمح بوضع خارطة طريق لمرحلة ما بعد الحرب خصوصاً في سوريا.. لهذا نأمل تشكيل مجموعة اتصال للعمل بشكل فعال على إنشاء خارطة الطريق هذه".

من جانبه قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن وقف النار في سوريا يظهر نجاح محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرا، مشيراً إلى أن العمل جارٍ الآن من أجل التوصل لاتفاق جديد لوقف النار في منطقة أخرى في سوريا.