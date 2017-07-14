موسكو: خفض التوتر جنوباً يعطي أملاً للأزمة السورية

اعتبرت #وزارة_الخارجية_الروسية أن إقامة منطقة خفض التوتر في جنوب غربي #سوريا يجب أن تصبح مثالاً لغيرها من المناطق في #إدلب وشمال حمص والغوطة الشرقية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية، ماريا زاخاروفا، إن الوضع في سوريا لا يزال متوتراً، إلا أن هناك تغيرات إيجابية تعطي أملاً بتحوّل في #الأزمة_السورية نحو التوصل إلى تسوية سياسية دائمة وإحلال السلام واستعادة النظام في أنحاء البلاد.

سياسياً، تنتهي #مفاوضات_جنيف7 ، اليوم الجمعة، من دون أي تغيير يُذكر في المسار السياسي، مع #تفاؤل المبعوث الأممي لسوريا، ستافان #دي_ميستورا ، حول اقتراب المفاوضات المباشرة بين #المعارضة_والنظام.