إيران وإسرائيل تتفقان على رفض وقف النار جنوب سوريا

اتفقت كل من #إسرائيل و #إيران على #رفض اتفاق #وقف_النار في #سوريا وتعميمه ولو تحت عناوين مختلفة، وعبرت تل أبيب عن رفضها على لسان رئيس وزرائها، بحجة أنه يكرس إيران كأمر واقع في سوريا.

في حين اعتبرت طهران نفسها غير معنية به، مؤكدة إبقاء قواتها في سوريا ليخرج وزير الخارجية الروسي، ويؤكد أن مصلحة إسرائيل تم أخذها بعين الاعتبار خلال المحادثات مع واشنطن حول مستقبل سوريا.

متصارعتان.. لكن خرجتا متفقتين كل من إيران وإسرائيل من خلف اتفاق وقف النار في الجنوب السوري.

فبعد أكثر من أسبوع على دخوله حيز التنفيذ ضمت تل أبيب صوتها لطهران في مسعى تعطيل اتفاق التهدئة في سوريا، الذي يبدو صامداً حتى الآن.

وعبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس من باريس عن رفض حكومته للاتفاق الثلاثي، وذلك بسبب تكريسه للوجود الإيراني في سوريا، بحسب تعبيره.

الهواجس الإسرائيلية المفترضة استجاب لها سريعاً وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بالتأكيد أن المصالح الإسرائيلية تم أخذها بالاعتبار عند إنشاء تلك المناطق.

وبدورها حاولت إيران الظهور على أنها غير معنية بالاتفاق، وحرصت على إعلانها عدم الامتثال له بأي شكل من الأشكال، وذلك عبر رفض ربط وجودها العسكري هناك بأي تفاهمات إقليمية أو دولية، حسب ما أوضح أمس حسين جابري أنصاري، مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والإفريقية.

تصريحات أنصاري هذه جاءت بعد يوم واحد من زيارة مبعوث الرئيس الروسي الخاص ألكسندر لافرينتييف إلى طهران، والتي على ما يبدو حاول خلالها انتزاع مباركة إيرانية للاتفاق، الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وروسيا والأردن.

اهتمام روسي في ترسيخ الاتفاق الثلاثي رأى فيه مراقبون رغبة لدى موسكو في تعميمه على مناطق أخرى في سوريا كجزء من مشروع حل شامل للأزمة يضمن سلامة المكاسب الروسية في سوريا.