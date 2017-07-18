موسكو وواشنطن تقتربان من اتفاق ثان لوقف النار بسوريا

أشارت تسريبات روسية الى اقتراب الاعلان عن هدنة ثانية باتفاق أميركي روسي، تشمل ريف حمص وريف دمشق قبل لقاء أستانا المقبل المقرر في 14 من اغسطس.

ووفقا لتسريبات روسية فإن اجتماعات لخبراء من الولايات المتحدة وروسيا تجري بشكل مستمر في احدى العواصم الأوروبية لصياغة الخطوة الثاني من التعاون بين البلدين حول سوريا والذي بدأ بالفعل خلال الاجتماع الأول للرئيسين ترمب وبوتين في هامبورغ.

تفاهمات على ما يبدو تسير بوتيرة سريعة لا سيما أنها تأتي قبل الانتهاء من ترتيبات الاتفاق الأول والذي وفقا لوزير الاعلام الأردني ما زالت تخضع للمباحثات حول آلية مراقبة وقف اطلاق النار وهو الاتفاق الذي ينظر اليه كاختبار لمدى نجاعة التعاون الثنائي الاميركي الروسي لحل الازمة السورية.